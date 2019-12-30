منصور بن محمد يتوج رونالدو بجائزة «دبي جلوب سوكر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حفل تتويج الفائزين بفئات الدورة ال11 لجائزة «دبي جلوب سوكر» العالمية الرائدة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، ويتم فيها تتويج أفضل اللاعبين والمدربين والحكام والأندية والمؤسسات الرياضية، بالإضافة إلى مديري الأندية ووكلاء اللاعبين.

وأقيم حفل الدورة ال11 للجائزة في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بحضور مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ونخبة من العاملين في مختلف تخصصات قطاع كرة القدم.

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وسلم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جائزة أفضل لاعب لعام 2019 إلى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال، في حين فاز ليفربول بطل أوروبا والعالم بجائزة أفضل ناد، ومدربه كلوب بأفضل مدرب، وحارس مرماه البرازيلي أليسون بجائزة أفضل حارس.

وأسفرت النتائج الأخرى، عن فوز نادي الهلال السعودي بجائزة أفضل ناد عربي، والمغربي عبدالرزاق حمد الله هداف النصر السعودي بجائزة أفضل لاعب عربي، ونادي مانشستر سيتي ومجموعة «ساب» بجائزة أفضل شراكة، فيما أحرزت الفرنسية ستيفاني فرابانت جائزة أفضل حكم، والبوسني ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس جائزة أفضل صانع ألعاب.

وتم منح ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق ومدرب ويلز حالياً جائزة أفضل مسيرة لاعب، وذهبت جائزة أفضل وكيل أعمال لاعبين إلى جورج مينديز، ونال المغربي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند لقب أفضل لاعب عربي شاب، وأحرز البرتغالي جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب البرتغالي جائزة أفضل لاعب واعد، فيما نالت لوسي برونز نجمة نادي ليون الفرنسي ومنتخب إنجلترا للسيدات جائزة أفضل لاعبة.