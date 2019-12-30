الجزيرة يغازل الصدارة بسياسة قضم النقاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

اقترب الجزيرة خطوة جديدة نحو قمة دوري الخليج العربي بفوزه أمس الأول على بني ياس بهدفين مقابل هدف، إذ رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، ونقطة عن الشارقة الوصيف.

والواقع أن الجزيرة قبل 4 مراحل كان بعيداً عن المركز الأول بفارق 8 نقاط، لكنه اعتمد سياسة قضم النقاط، مرحلة تلو الأخرى، رغم عدم تقديمه مباريات كبيرة، لكنه كان يعرف كيف يفوز بفعل بعض العناصر المؤثرة في تشكيلته التي دعمها أمس الأول المغربي مراد باتنا العائد من الإصابة، والذي قدم مستوى رائعاً وأسهم في هدفي الفوز.

نجح الجزيرة في تحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري، والسادس في كل البطولات، وبصم علي مبخوت على الهدف السادس له في الدوري، ورقم 139 تاريخياً ضمن سجل الهدافين التاريخين الذي يحل وصيفاً في قائمته خلف الفهد الأسمر فهد خميس ونجح في تضييق فارق الأهداف مع متصدر القائمة.

وكان علي مبخوت شارك في الدقيقة 65 بعدما قرر المدرب وضعه على مقاعد الاحتياط بعد شفائه من الإصابة، وهو سجل في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

من جهته، حاول بني ياس تحقيق نتيجة إيجابية لكنه دفع ثمن بعض الأخطاء، وسجل هدفه الوحيد الإسباني بيدرو كوندي والذي كان السادس له في الدوري.

وحفلت المباراة بالأخطاء الدفاعية التي تسببت في الأهداف الثلاثة، وتمكن الجزيرة من تحقيق الفوز الثمين بصعوبة، في ظل المستوى الجيد الذي قدمه بني ياس.

من جهته، أقر الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة بأن المنافس كان قوياً وقدم مستوى جيداً ودخل لاعبوه المباراة باندفاع بدني صعب المباراة على الجزيرة.

وقال: لعبنا أمام فريق منظم وخاض لاعبوه المباراة باندفاع بدني، حصلنا على بعض الفرص، خاصة فرصة لعبد الله رمضان في بداية المباراة لو نجح في تسجيلها لكانت المباراة ستكون أكثر سهولة على الجزيرة، وسعيد، بردة فعل اللاعبين بعد هدف بني ياس وتسجيل هدفي الفوز.

وأبدى سعادته بأداء اللاعبين وخاصة باتنا الذي أسهم في هدفي الفوز.

وأشار كايزر إلى أن الجزيرة يخوض كل مباراة بحسابات مختلفة ويركز على تقديم أفضل أداء وإعداد للفريق دون التركيز على حسابات الصدارة والمنافسة في الوقت الحالي الذي يعد مبكراً للحديث حول تلك الأمور.

من جانبه، قال الألماني وينفريد شايفر المدير الفني لبني ياس إن فريقه طوى صفحة الخسارة عقب نهاية المباراة مباشرة، مشيراً إلى أنه دعا اللاعبين إلى التركيز على مباراة الجولة المقبلة.

وأضاف: نحن من أهدينا الفوز للجزيرة، بسبب الأخطاء المتكررة في المباراة، وخاصة ركلة الجزاء التي شكلت نقطة تحول وتقدم منها الجزيرة، وأخطأنا بمنحهم إياها، لابد من التعلم من الأخطاء واكتساب المزيد من الخبرات للتعامل مع مثل تلك المباريات.

وتابع: بني ياس قدم مباراة جيدة واستعد بشكل مميز للمباراة وكان نداً للجزيرة، لذلك لا نستحق الخسارة، ولكن افتقدنا الجرأة في التسجيل واستغلال الفرص المتاحة وكنا نعيد الكرة للخلف في كثير من المناسبات، والتي استغلها الجزيرة على النحو الأمثل ونجح في التسجيل.

وأوضح شايفر أن قرار الاستغناء عن الأجنبي باتوزي والمقيم لويس أنطونيو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يد مجلس إدارة شركة الكرة، خاصة في ظل استبعادهما من التشكيلة الأساسية خلال الفترة الأخيرة، وأكمل: لا أستطيع التحدث حالياً حول أمر الاستغناء عن باتوزي وأنطونيو، وإدارة شركة الكرة صاحبة القرار، ولكن بشكل عام عندما نبحث عن أجانب جدد لابد أن يكونوا في مستوى المدافع المتألق ساشا أفكوفيتش، ويتفوقوا في مستواهم على المواطنين.

من جهته أكد أحمد سعيد المشرف العام على فريق الجزيرة أن المنافسة على الصدارة ستكون صعبة مع الفرق الأخرى.

وقال: الجزيرة لم يظهر بالصورة المأمولة في بداية الموسم بسبب الإصابات وعدم انسجام الصفقات الجديدة، كما عانى ضغط المباريات.

وكشف مراد باتنا لاعب الجزيرة عن استمراره مع فريقه خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه يسعى لتقديم الإضافة المطلوبة.