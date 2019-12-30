مؤتمر صحفي للسباق الرئيسي الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت اللجنة العليا للمهرجان الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس المقبل موعداً لعقد المؤتمر الصحفي الرئيسي الخاص بالكشف عن رعاة السباق الرئيسي للمهرجان المقرر إقامته يوم السبت المقبل على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كم.

وحددت اللجنة المنظمة مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم كمقر لعقد المؤتمر الذي يتم خلاله الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالسباق الرئيسي من حيث عدد الخيول المشاركة في الحدث وعدد الدول المشاركة في أكبر حدث على مستوى العالم في سباقات القدرة.

يشارك في المؤتمر مسؤولو مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق وكافة مسؤولي الشركات والهيئات الراعية للحدث ورؤساء اللجان بالاتحاد الدولي وممثلو الدول المشاركة.