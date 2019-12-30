شباب الأهلي يقسو على «النمور» في ليلة الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

قطع شباب الأهلي خطوة مهمة على طريق المنافسة على لقب الدوري، منهياً عام 2019 بسعادة له ولجماهيره بفوزه العريض على اتحاد كلباء بخماسية نظيفة انتزع بها الصدارة برصيد 26 نقطة.

سلاح القوة الهجومية الذي يتميز به «الفرسان» كان السبب الرئيسي في فوزه على فريق حضر إلى ملعب استاد راشد معززاً بدافع تأهله إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن لفريق أدى جيداً رغم خسارته القاسية فلم يكن لقمة سائغة حتى آخر 10 دقائق من عمر المباراة، قبل أن ينهار دفاعه إثر استقبال مرماه للهدف الثاني للبديل كارتابيا، ليوسع صاحب الأرض الفارق وينهي بالخمسة التي حققها بعد تكثيف هجماته وواصل السهم البرازيلي ليوناردو داسيلفا طلعاته السريعة مانحاً فريقه سرعة الإيقاع إلى جانب حالة التألق التي كان عليها القناص أحمد خليل الذي صالح جمهور فريقه ب «هاتريك» وبروح قتالية عالية حتى آخر دقيقة، ما دعاه للهتاف باسمه بعدما كان يهتف بعضهم ضده قبل أسبوع.

من جهته أعرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي عن سعادته بالفوز، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وهنأهم بالفوز، لكنه رأى أن النتيجة الكبيرة لا تعكس مجريات المباراة من حيث أداء الفريق مضيفاً: النتيجة كبيرة على الأداء الذي قدمناه فلم يكن بالدرجة التي توقعتها فهي لا تتناسب مع الأداء، السيطرة كانت لنا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كان اللعب سجالاً في بعض فتراته، ولم نمسك الكرة بشكل جيد على طريقتنا ويجب أن أعترف بذلك رغم أننا فزنا بخمسة أهداف.

وفي رده على ما ذهب إليه مدرب كلباء من أن الحكم حرم فريقه من ركلة جزاء قال: أعتقد أن الحكم قام بمراجعة «الفار» ولم يجد أي خطأ.

وعن مستوى أحمد خليل قال: أنا سعيد بالتأكيد بمردوده في المباراة وبالأهداف التي سجلها، وأعرف ماذا يمثله بالنسبة لي وللفريق وقد بذل مجهوداً كبيراً وهذا نتيجة تعبه وصبره وأطالبه بالاستمرار ليصل إلى الفورمة التي يتمناها.

وعن تغيير لوفانور وماجد ناصر قال: لوفانور لقد طلب تغييره لشعوره بعدم القدرة على إكمال المباراة، وبالنسبة لماجد ناصر أصيب بكدمة قوية اضطرتنا لتغييره وسنرى مع الجهاز الطبي الموقف بشأنه.

ظلم التحكيم

من جهته اعتبر الأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء أن حكم المباراة حرم فريقه من ركلة جزاء يراها صحيحة عندما سقط ياسين بخيت داخل منطقة جزاء شباب الأهلي، وأدت من وجهة نظره إلى خسارة فريقه بالنتيجة القاسية التي انتهت إليها المباراة.

وقال المدرب الأوروجوياني: حكم المباراة ظلم فريقي بعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة فكانت نقطة التحول في المباراة حفلت بالأحداث وواجهنا منافساً قوياً يلعب على الصدارة، وكنا جيدين حتى الدقيقة 75 وعندما سجل شباب الأهلي هدفه الثاني حدث عدم تنظيم دفاعي من جهتنا ما جعلنا نستقبل ثلاثة أهداف أخرى. وأضاف: إنها ركلة جزاء واضحة ولو احتسبت لغيرت المجريات وكان من الممكن أن نتعادل وهي لعبة محورية، وأطلب من الحكام أن يكونوا عادلين خاصة عندما نلعب أمام فرق كبيرة، لأن هذه اللعبة غيرت المجريات تماماً.

وعن وضع فريقه قال: عندما تعاقدت مع النادي كان رصيد الفريق صفراً من النقاط وكنت أعلم صعوبة المهمة، ومع ذلك تصاعد أداء الفريق وجمع 10 نقاط، ثم تعرضنا لانهيار في مباراتي الوحدة وشباب الأهلي، والآن لدينا مباراة هامة مع خورفكان وهو منافس لنا في نفس منطقتنا الخطرة والفوز عليه مهم جداً لتعديل وضعيتنا لنبعد عن منطقة المؤخرة في الترتيب، ولم تعد لدينا رفاهية وأعني بذلك فرصتنا لم تعد تتحمل الخسارة ويجب الفوز على منافسينا للابتعاد عن شبح الهبوط.