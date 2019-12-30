فيرجسون مصدوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز مانشستر يونايتد على بيرنلي بهدفين للفرنسي مارسيال وراشفورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، وقد شوهد سير أليكس فيرجسون مدرب النادي السابق وأسطورته وهو يعبر عن صدمته بعد قرار المدرب سولسكاير استبدال الفرنسي أنتوني مارسيال الخطير بالمدافع لوك شو قبل النهاية بأربع دقائق، لا سيما أن اليونايتد كان متقدماً بهدف فقط حينها.

وتفاعل مشجعو اليونايتد مع ردة فعل فيرجسون لكن تنفس الجميع الصعداء بعدما عاد اليونايتد بالنقاط الثلاث من ملعب بيرنلي (صفر-2) ليصبح على بعد نقطة من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما مورينيو مدرب توتنهام فقد انتقد خط دفاعه بعد التعادل في أرض نورويتش سيتي 2-2 وقال متهكماً: «تستطيع شركة أمازون الآن تأليف حلقة كاملة عن إخفاقات الدفاع»، في إشارة للمسلسل الوثائقي الذي تنتجه أمازون عن النادي.