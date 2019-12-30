بطولات فزاع للصيد بالصقور تطلــق الموســم الجديــد اليــوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم فعاليات الموسم الجديد لبطولات فزاع للصيد بالصقور بإقامة بطولة التلواح الرئيسية، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، والتي تستمر حتى 16 يناير المقبل، بمشاركة محلية وخليجية متعددة، وستكون الانطلاقة صباح اليوم بإقامة منافسات الطائرة اللاسلكية لفئة الشيوخ تليها فئة العامة، على أن تتوقف المنافسات لمدة 48 ساعة.

وتعود البطولة مجدداً بداية من 2 يناير المقبل حتى 16 من الشهر نفسه، حيث تقام منافسات الشيوخ لفئات جير شاهين - فرخ وجرناس، وجير تبع - فرخ وجرناس، وبيور جير - فرخ وجرناس، وقرموشة فرخ وجرناس بالفترة من 2 إلى 5 يناير، ثم تقام منافسات العامة لنفس الفئات الأربعة بالفترة من 6 إلى 9 يناير، ثم تقام أولى جولات دوري الإمارات للصيد بالصقور للشيوخ والعامة يوم 10 يناير، فيما تقام منافسات الناشئين بالبطولة في فئتي تبع وتبع جير يوم 11 يناير، على أن تقام منافسات الخليجين الفئات بيور جير، قرموشة حر - فرخ وجرناس وفئات تبع جير وشاهين جير وشاهين فرخ وجرناس يومي 12 و13 يناير، وتقام منافسات العامة في حر فرخ وجرناس وشاهين فرخ وجرناس يومي 14 و15 يناير، ثم يكون الختام في 16 يناير مع الجولة الثانية لفئة العامة في دوري الإمارات للصيد بالصقور.

وتحدث راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وأكد أن الموسم الحالي يعتبر استثنائياً مع إطلاق المركز بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، مبادرة «دوري الإمارات للصيد بالصقور» والتي جعلتنا نقوم بزيادة أيام بطولة فزاع التلواح الرئيسية لإقامة 4 جولات خاصة بالدوري.

وقالت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات بالمركز: «يوجد إقبال كبير على المشاركة في بطولات فزاع للصيد بالصقور هذا الموسم، ولمسنا حجم المستويات القوية التي قدمها المشاركون في بطولة الشارقة للصيد بالصقور، ونؤكد أن الصقارين سيشاركون في البطولة المقبلة بأقوى الطيور لديهم للفوز بالجوائز الثمينة».