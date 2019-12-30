شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة كلية البيطرة بجامعة الشارقة سعداء بلقاء حاكم دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع وفد طلاب وطالبات كلية البيطرة بجامعة الشارقة. وتحدث سموه إليهم وأظهر سموه سعادة كبيرة بتواجدهم وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم. وعبر الطلاب عن سعادتهم بتواجدهم مع سموه في المهرجان.
وكانت جامعة الشارقة حرصت على إيفاد طلبة وطالبات كلية البيطرة للاطلاع على عناية الأجهزة الطبية بالخيول المشاركة وذلك بهدف كسب الخبرة العملية من أكبر تظاهرة للخيول على مستوى العالم.
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