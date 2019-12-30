شكرا لقرائتكم خبر عن الريسي: المهرجان يؤكد مكانة الإمارات في رياضة الفروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكد اللواء دكتور أحمد الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية أن المهرجان تظاهرة تسعد الجميع من محبي رياضة الفروسية ليس على الصعيد المحلي فقط بل على الصعيد الدولي. وقال: يعتبر المهرجان إحدى أهم المحطات الرسمية للقدرة على المستوى المحلي فهو أيضا مناسبة عالمية يحرص على المشاركة بها أبطال العالم من مختلف القارات. وذكر أن عدد الفرسان والفارسات والإسطبلات الخاصة والحكومية وعدد الدول المشاركة وحجم الجوائز المرصودة في المهرجان هذا العالم تؤكد قيمة هذا الحدث وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي وتجعلها رائدة في رياضة الفروسية.

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