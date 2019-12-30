دبا يحصن الصدارة بالفوز الخامس.. و«الصقور» في المطاردة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي



حصد فريق دبا الحصن المركز الأول برصيد 17 نقطة، بفوزه على التعاون ضمن الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، فيما واصل الإمارات مطاردته، مضيقاً عليه الخناق بوصوله إلى 15 نقطة، وعاد دبا الفجيرة إلى الانتصارات وكسب العربي، فيما حقق الحمرية فوزه الثاني توالياً، وتفوق مصفوت على مسافي ليتوج نجماً للجولة.

تصدر المربوعي لاعب الذيد قائمة الهدافين محرجاً اللاعبين الأجانب، وشهدت الجولة 16هدفاً و27 بطاقة صفراء، ويمكن القول إن العنوان الأبرز للجولة هو عودة الكبار أو «ريمونتادا» المرشحين للصعود، ففرق الحصن والإمارات ودبا الفجيرة، كانت متأخرة قبل أن تقلب الطاولة على المنافسين.

وفي اللقاء الأول، كسب دبا الحصن التعاون بهدفين لهدف في مباراة وجد فيها الضيوف صعوبة كبيرة في الفوز، وكان الحصن متأخراً بهدف قبل الذهاب إلى غرف الملابس، حيث تقدم التونسي المسعدي للأزرق قبل أن يُدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق هداف الفريق المدحاني، ثم سجل رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 83، وكاد الأخضر يسقط في فخ التعادل، لكن هدف الدقائق الأخيرة أنقذه من ورطة ملعب شعم.

ومرة أخرى يثبت دبا الحصن قدرته على قلب الطاولة وتحقيق هدفه، مستمراً في الطريق الصحيح، رافضاً التخلي عن الصدارة، وهو يؤكد أفضليته وعلوّ كعبه من جولة لأخرى، وحقق حتى الآن خمسة انتصارات.

أما التعاون فقد قدم مباراة جيدة وأحرج منافسه، وكاد يخرج بنتيجة التعادل أو أفضل منها، لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه ليقبل خسارة جديدة جمدت رصيده عند نقطة وبقي في المركز قبل الأخير.

وتابع فريق الإمارات نتائجه الجيدة وحقق انتصاراً مهماً للغاية على حساب فريق شرس على ملعبه، فالعودة من ملعب الذيد بالعلامة الكاملة ليست سهلة، ويحسب لفريق المدرب جوكيكا أنه اجتاز عقبة صعبة، ووصل إلى 15نقطة في المركز الثاني مضيقاً الخناق على الحصن ورفع لاعبه الكولومبي تومي رصيده بالمقابل، إلى أربعة أهداف.

ويعد «الصقور» مثالاً للفريق المتطور، فقد حقق نتائج متواضعه في بداية المنافسة قبل أن يستفيق ويفوز في مباريات مهمة، معززاً حظوظه في الصعود لدوري الخليج العربي، وينتظر أن يجري الفريق بعض التعديلات على تشكيلته، حيث يتوقع أن يتعاقد مع لاعب أجنبي مكان الرواندي حيكمو الذي لم يقدم الإضافة للصقور، وربما انتدب ظهيراً أيسر ولاعب وسط مواطنين.

وعلى الجانب الآخر، تلقى فريق الذيد الخسارة الثانية توالياً بعد أن عاد من ملعب مصفوت بيد خالية في الجولة السادسة، حيث انقاد للخسارة بهدف، فيما لم يكن وضعه على ملعبه أفضل منه خارجه وفوت الفريق فرصة رفع رصيده إلى عشر نقاط، وعلى الرغم من أن الذيد قدم أداء جيداً في هذه المباراة وسجل ثنائية مبكرة، فإنه لم يعرف كيف يخرج فائزاً فسجل الإمارات أربعة أهداف متتالية، قبل أن يحرز المربوعي هدفاً ثالثاً في الدقيقة 91.



العودة إلى الانتصارات



وفي ملعب العربي نجح دبا الفجيرة في العودة إلى الانتصارات من جديد بعد خسارتين مؤثرتين أمام الإمارات والحمرية، ولم يكن وضع الفريق يحتمل خسارة أخرى، ورفع «النواخذة» رصيده إلى 13 نقطة.

وكانت خسارة العربي في المقابل متوقعه، فالترشيحات كانت لمصلحة النواخذة قبل المباراة لكن الفريق القيواني أدى بشكل جيد وسجل أولاً في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعبه إيجور غير أن خبرة النواخذة كانت حاضرة بهدفين.

وأضاف مصفوت ثلاث نقاط إلى رصيده قافزاً إلى 11 نقطة متساوياً مع البطائح بعد فوزه المهم على مسافي بثنائية، ويستحق مصفوت نجومية الجولة؛ لأنه استمر في الانتصارات، فبعد التفوق على الذيد في الجولة الماضية جاء الدور على مسافي، وهي خطوة جدية وضعت القناصة مع فرق المقدمة، أما مسافي فليس هناك جديد لديه، فالفريق خسر المباراة السادسة توالياً، وبقي من دون رصيد.

ومضى الحمرية في الانتصارات وقد تخطى العروبة بهدف العماني المطروشي، ولم يقدم العنابي أداء جيداً، لكنه فاز في النهاية وهو الأهم.

ولا شك أن الفوز الثاني توالياً بعد نتائج غير مرضية يعني أن العنابي بدأ يصحو ويتقدم لمنافسة فرق الصدارة، وستكون عودة اللاعب جلمار المتوقعة في «الميركاتو» دعماً كبيراً لصفوفه.

ولم تحمل خسارة العروبة أي مفاجأة، على الرغم من أن القادمين من مربح لم يكونوا صيداً سهلاً، فقد أهدروا فرصاً ولعبوا بجدية وحماس، وأبعدت الخسارة العروبة منطقياً من المنافسة على الصعود، فالفارق بينه والمتصدر اتسع إلى 12نقطة، ومع الثاني إلى عشر نقاط.



الدوخي: دوري الأولى يتحدى الملل



قال عمار الدوخي المحلل الفني: إن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى أكدت الرغبة الكبيرة لفرق دبا الحصن والإمارات ودبا الفجيرة في الصعود، واعتبر أن عودة الفرق بعد أن تأخرت يعني أنها مصممة على متابعة المشوار حتى النهاية.

وأوضح الدوخي: من جولة إلى أخرى يزداد الموقف في القمة تعقيداً، وتتقارب الأندية في المستوى والنقاط، وهذا في مصلحة البطولة بكل تأكيد، الدوري في هذا الموسم في رأيي سيكون مثيراً جداً، وربما يتعين علينا أن ننتظر حتى آخر جولة لنعرف هوية الصاعدين.

ومضى: لو لم يعد الحمرية لفقدت البطولة جزءاً من إثارتها، وأعتقد أن ما يفعله مصفوت يزيد البطولة حلاوة وإثارة، هذا الفريق يقدم مستويات تفوق إمكاناته، ويحقق نتائج ممتازة، ويستحق الإشادة ورفع القبعات لمدربه ولاعبيه وإدارته، لكن السؤال هل يملك النفس الطويل للاستمرار؟

ومضى: بصورة عامة أعتقد أن التنافس على المقدمة ولعبه الكراسي المستمرة تجعل البطولة بعيدة عن الملل، وكما يقولون فدوري الأولى يتحدى الملل، فقط أتمنى أن نشاهد الذيد يحقق نتائج أفضل، وآمل أن يصحو التعاون ومسافي، لتكون المنافسة أكثر إثارة، ولا نريد نتائج متوقعة، ومع كل ما ذكرناه فإن نتائج الجولة السابعة لم تكن فيها مفاجآت، فكل النتائج كانت متوقعة في تقديري، وإن تأخر فوز المرشحين، لكن كل النتائج منطقية بالمقابل عطفاً على مستوى الفرق وإمكاناتها وأهدافها وطموحاتها وأدواتها.

وأضاف: لا بد أن نشيد بالمدرب سليمان البلوشي، فاستمرار فريق دبا الحصن في الصدارة وتحقيق هذه النتائج الجيدة يؤكدان أن هناك عملاً تدريبياً كبيراً مع ملاحظة أن دبا الحصن لم يكن مرشحاً، لكنه حالياً أفضل فريق في البطولة مع الإمارات الذي تغير إلى الأفضل.

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الجولة الثامنة



تقام مباراتان يوم الجمعة المقبل الثالث من يناير في افتتاح الجولة الثامنة، تجمعان مصفوت مع البطائح، ودبا الفجيرة مع التعاون، وتستكمل الجولة السبت بثلاث مباريات، تجمع العروبة والعربي، والحمرية والذيد، والإمارات ومسافي. ويتوقع ان تشهد مباريات الجولة المقبلة مشاركة وجوه جديدة لانها تأتي بعد انطلاق الميركاتو الشتوي.



جولة صفراء



شهدت الجولة 27 بطاقة صفراء، وهو رقم كبير، وشهدت مباراة مسافي ومصفوت العدد الأكبر حيث أخرج الحكم ثماني بطاقات، وفي مباراة الذيد والإمارات خرجت البطاقة الصفراء سبع مرات، وهو نفس العدد في لقاء التعاون ودبا الفجيرة.



غياب علي ربيع



يفقد الحمرية جهود مدافعه المخضرم علي ربيع، وكان اللاعب نال بطاقة صفراء هي الثالثة له منذ انطلاق الدوري، وسيغيب عن مباراة الذيد المقبلة، فيما ينتظر أن تشهد المباراة مشاركة اللاعب البرازيلي جلمار حيث سيتم قيده في قائمة العنابي مكان الايفواري بكاري كونيه.

يتصدر دبا الحصن الترتيب برصيد 17 نقطة، ويأتي الإمارات في المركز الثاني وله 15 نقطة، ثم دبا الفجيرة وله 13نقطة، والبطائح وله 11 نقطة بفارق الأهداف عن مصفوت الخامس، ثم الحمرية سادساً وله تسع نقاط، والذيد سابعاً وله سبع نقاط، ثم العربي بست نقاط، والعروبة بخمس نقاط، والتعاون بنقطة واحدة، ومسافي من دون رصيد.