إطلاق مشروع أبطال المستقبل للسباحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس أبوظبي الرياضي مشروع أبطال المستقبل أبوظبي 2020 لتجهيز منتخب السباحة للمشاركة في بطولة العالم للسباحة أبوظبي 2020 التي تقام في ديسمبر من العام المقبل، حيث اعتمد المجلس اللجنة التي تدير المشروع حتى موعد انطلاق البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة الذي يبدأ في 2 يناير المقبل، وذلك بتواجد الأمين العام لاتحاد السباحة عضو اللجنة المنظمة مدير بطولة العالم عبد الله الوهيبي، وتواجد عبد الله مبارك الزحمي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية لبطولة العالم مديراً للمشروع، كما سيقوم المجلس بالإشراف الإداري والفني واللجنة الفنية المنظمة لبطولة العالم للسباحة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة.

وأكد الأمين العام للاتحاد مدير بطولة العالم 2020 عبد الله الوهيبي، أنه تم التعاقد مع المدير الفني الأسترالي جون ستاتيس، مديراً فنياً للمشروع وعمرو محمد بدوي منسقاً فنياً وإدارياً، وعبيد الجسمي مديراً إدارياً، وأحمد الغيطاني مدرب منتخب السباحة وصالح بخيت القبيسي، وعبد الله الكعبي، مدربين.