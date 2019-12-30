ديفيد ويل بطل «دولية العين للقفز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف الفارس الألماني ديفيد ويل على صهوة الفرس «سبرينج دارك» كأس الجائزة الكبرى في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، والتي اختتمت أمس الأول على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتوج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام النادي.

وأكد الناصري أن البطولة دولية، وهي على عكس البطولات التي سبقتها والتي كانت كلها محلية، مبدياً سعادته بوجود هذا الكم من المدربين والفرسان واللجان التحكيمية، حيث تضمنت مشاركة 260 حصاناً و220 فارساً من 25 دولة مختلفة.

ومن ناحية أخرى، تضمنت منافسة الجائزة الكبرى في هذه البطولة جولة من جولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز في لاس فيجاس بأمريكا، وآخر جولة لتجميع النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان 2020، وفاز ديفيد ويل بالمركز الأول، وحل وصيفاً عبدالله حميد المهيري.