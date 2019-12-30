شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون بيكر: حادثة فلامنجو غيرت نظرتي للحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح
أكد البرازيلي أليسون بيكر (27 عاماً) حارس مرمى ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا ومتصدر الدوري الممتاز حالياً، على الحدث الأهم في 2019، والذي غير نظرته للحياة ولكرة القدم، وقال: «حريق صالة النوم في أكاديمية فلامنجو أثر بي كثيراً؛ لأنه أولاً مأساة أودت بحياة 10 لاعبين واعدين، وثانياً لأنني عشت ظروف هؤلاء اللاعبين في الأكاديمية نفسها وكانت لهم نفس أحلامي».
ويطلق اليوم على الضحايا الصغار «أولاد العش» في البرازيل، وفضيحة موتهم حرقاً في فبراير 2019، في مكان لا تتوفر فيه طفايات ولا مخارج أشبه بمأساة هيلزبره التي راح ضحيتها مشجعون لليفربول.
صدم أليسون كادر ليفربول في يوم تقديمه بعد شرائه من روما الإيطالي مقابل 67 مليون إسترليني، إذ بدلاً من دخول الملعب بالزي وتحية المشجعين اختار العزف على الجيتار في الشارع الخلفي للنادي، برفقة الموسيقار جيمي ويبستر بلغة إنجليزية تعلمها من مشاهدة الأفلام ويعلق: «أحب الموسيقى وأعزف من سن ال13، علمت نفسي. أغني دائماً».
ابن بورتو أليجري ولاعب إنترناسيونال البرازيلي عانق المجد مع المنتخب بحصد لقب كوبا أمريكا هذا العام، لكنه وعد بتأليف أنشودة جديدة لليفربول في حال فاز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واعتبرته صحافة ليفربول المحلية عنصراً مهماً في نجاح فريق المدرب كلوب بأهمية المدافع الهولندي فان دايك.
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