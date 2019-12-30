جوائز قيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصدت مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية جوائز مميزة وضخمة للفائزين بسباق كأس جميلتي أمس، وحصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى على سيارات، بينما حصل صاحب المركز الحادي عشر على 100 ألف درهم وصاحب المركز الثاني عشر 90 ألف درهم، والثالث عشر 80 ألف درهم والرابع عشر 70 ألف درهم، والخامس عشر 60 ألف درهم، والسادس عشر 50 ألف درهم، والسابع عشر 40 ألف درهم، ومن

المركز الثامن عشر إلى المركز السبعين 30 ألف درهم.