ريجيكامب: جمهور الوصل عائد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي

أبدى المدرب الروماني ريجيكامب مدرب الوصل ثقته في عودة جماهير «الإمبراطور» إلى المدرجات من جديد وقال إن الاستمرار في الانتصارات سيعيد الجمهور للمدرجات.

ولفت ريجيكامب إلى أن الجماهير ربما خاصمت مدرجات فريقها بسبب ابتعاده عن منصات التتويج لعدة سنوات.

وعن الفوز على خورفكان قال إن المباراة لم تكن سهلة لكن فريقه نجح في العودة بالنقاط الثلاث وحقق هدفه، وأوضح: المنافس تقدم علينا ونجحنا في العودة وإحراز هدفين آخرين، طلبت من اللاعبين بين الشوطين العمل على استغلال الفرص وكانوا عند حسن الظن بهم، نحن مررنا بظروف صعبة وافتقدنا جهود أكثر من لاعب بسبب الإصابات، فيما شهدت هذه المباراة عودة سواريز، وأود أن أشيد باللاعب لوكاس الذي أصر على المشاركة رغم خضوعه لجراحة في الوجه وهو ظهر بقناع واق في اللقاء، كما أثنى على فرناندو صاحب الهدفين.

ومن جانبه، قال جوران مدرب خورفكان إنه يتحمل مسؤولية الخسارة، معتبراً أن فريقه كان أفضل بالشوط الأول وحصل على فرص كثيرة استغل واحده فقط منها، ورأى أن الوصل عاقب فريقه بسبب إهدار الفرص السهلة، ومضى: حدث ارتباك بعد هدف الوصل التعادلي إلى جانب ارتكاب أخطاء في الدفاع، كما منحنا المنافس مساحات يتحرك فيها بالوسط في وقت كان يجب أن نكون فيه أكثر تماسكاً وتركيزاً. وأعاد جوران تسجيل الهدف الثاني إلى خطأ دفاعي قبل أن يستقبل الفريق هدفاً ثالثاً في نهاية المباراة لم تكن العودة بعده ممكنه على الرغم من حصولنا على فرص بعضها في وضع جيد جداً.

وكشف المدرب الصربي أن اللاعب جونيور كان يعاني إصابة لذلك استبدلته في الشوط الثاني.

وألمح المدرب إلى تغييرات قادمة في «الميركاتو الشتوي» وأن التوقعات تشير إلى أن النادي سيستغني عن خدمات اللاعب الأوزبكي تيمور خوجا الذي لم يقدم الإضافة.

وقال المدرب إن اللاعب لم يتأقلم حتى الآن مع أجواء الدوري، وحصل على فرص كثيرة، ولم ينجح في الاختبار.