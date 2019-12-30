شكرا لقرائتكم خبر عن دولية الشارقة للسلة تختتم اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم اليوم بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للمراحل السنية التي تقام بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي.
وتختتم البطولة اليوم بمنافسات البراعم والأشبال والناشئين للبنين بصالة نادي مليحة الثقافي الرياضي فيما ستقام منافسات البنات بصالة سجايا فتيات الشارقة. وقال علي سالم المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «البطولة تتيح الفرصة لاكتشاف المواهب في مختلف الفئات السنية في اللعبة كما تندرج ضمن اهتمامات المجلس بتهيئة الأجواء لمزيد من التطور والتقدم الذي ينعكس على فرق الإمارة».
وتابع: نحرص على تشجيع مثل هذه المبادرات التي تمثل قيمة كبيرة وهو دور من أدوار المجلس في رعاية اللاعبين بحيث يسعى عبر الرياضة إلى صناعة الأبطال وقادة المستقبل.وثمن عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة الجهد المبذول من مجلس الشارقة الرياضي بخصوص إقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية.
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