تحدي الدريفت يخطف الأنظار في مهرجان ليوا الدولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت وتيرة الحماس والإثارة على رمال صحراء ليوا، حيث اختتمت أمس الأول بطولة تحدي الدريفت ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي وشراكة استراتيجية مع شركة أدنوك، وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

وشارك في البطولة 28 متسابقاً من الإمارات، السعودية، عمان، الكويت، الأردن ولبنان، في المقابل تجاوب الحضور مع إبداعات المشاركين الذين أظهروا مهارات عالية بطريقة التحكم في تحدٍ مثير، شهدته حلبة الاستعراض الخاصة بالسيارات في تل مرعب، وفاز بالمركز الأول سعيد أحمد، وحصل على المركز الثاني علاء محمود، واحتل محمد المنصوري المركز الثالث، وأيمن أمين المركز الرابع، وسامي الشيباني المركز الخامس، وعبر الفائزون عن سعادتهم باعتلاء منصة التتويج.

وأعرب سعيد المرزوقي رئيس لجنة الرياضة في مهرجان ليوا الدولي، عن سعادته الكبيرة بنجاح منافسة الدريفت، مشيراً إلى أن المنافسة في هذه الدورة متميزة بعد المشاركة العربية الواسعة، وامتدح التزام المشاركين بجميع شروط ولوائح المنافسة التي وضعتها اللجنة، وقال: «استقدمنا لهذه البطولة هذا العام حكاماً محترفين من البحرين وعمان بالإضافة إلى حكام من الإمارات».