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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 30/12/2019

مثلك عزيز.. ودوم غالي وانته بكل الطيب معروف قدرك وسط هالقلب عالي وهذي سوالف مزح وتطوف Advertisements أخوه.. على طول الليالي والمعذره منك يا (بوعوف)

حسان العبيدلي [email protected]

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