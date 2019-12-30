9 ميداليات جديدة لدراجات الإمارات في عربية المضمار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نجوم الدراجات التألق وحصد الميداليات والألقاب في البطولة العربية للمضمار المقامة حالياً في القاهرة، وتمكنوا في منافسات اليوم الثاني للبطولة من إضافة 9 ميداليات جديدة إلى رصيدهم (2 ذهبية و6 فضيات وبرونزية واحدة)، وبذلك يرتفع رصيد دراجات الإمارات في ختام اليوم الثاني إلى 16 ميدالية ملونة، من بينها 6 ميداليات ذهبية، و7 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، وهو ما أهلها للتربع على الصدارة والتقدم نحو الحفاظ على اللقب للعام الثامن على التوالي.

وفي سباقات اليوم الثاني للبطولة تألق نجم وقائد منتخب الكبار يوسف ميرزا في سباق الأومنيوم ونجح بفضل التخصص وخبرته الطويلة في اقتناص المركز الأول والميدالية الذهبية عن جدارة، كما واصلت الموهوبة صفية مختار الصايغ تألقها، وأضافت ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيدها الرائع في البطولة، بفوزها بالمركز الأول في سباق 500 متر للشابات، كما فازت بالميدالية الفضية في سباق الكيرين للشابات بعد حصولها على المركز الثاني، وواصلت صفية تألقها، ونجحت مع شيخة عيسى وفاطمة حديد في الفوز بالمركز الثاني في سباق السرعة الفرقية للسيدات، وتمكنت شيخة عيسى من الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية لسباق الكيرين للسيدات، وحققت فاطمة حديد الميدالية البرونزية بعد فوزها بالمركز الثالث في سباق 500 متر سيدات.

واختتم نجوم الإمارات للكبار والشباب حصاد اليوم الثاني بفوز نجم منتخب الكبار محمد المنصوري بميداليتين فضيتين في سباقي الأمونيوم والسكراتش للكبار، وفوز نجم منتخب الشباب حارب محمد محراب بالميدالية الفضية لسباق الكيرين.وأكد يوسف ميرزا أن النتائج الإيجابية التي تحققت وظهور اللاعبين واللاعبات بمستوى جيد هما نتاج الاستعدادات الكبيرة قبل خوض منافسات البطولة، وحرص اللاعبين واللاعبات على مضاعفة الجهود لتحقيق النتائج التي تؤهلنا للفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي.

وأعربت صفية الصايغ عن سعادتها بما حققته من نتائج متميزة في البطولة وأشارت إلى أن نجاحها في حصد الميداليات الذهبية والفضية منحها الكثير من الثقة والدافع لمواصلة مشوارها مع الدراجات وبطموح الوصول للبطولات الدولية، لتكون لبنت الإمارات مكانة متميزة في مختلف البطولات، مشيرة إلى أن سعادتها ليست بسبب تحقيقها النتائج المتميزة في البطولة فقط، وإنما أيضاً للنجاح المتميز والنتائج المشرفة التي حققتها شيخة عيسى وفاطمة حديد.

وأشادت نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتخطيط باتحاد الدراجات بالنتائج المشرفة التي حققتها اللاعبات صفية الصايغ وشيخة عيسى وفاطمة حديد في البطولة العربية وظهورهن بمستوى متطور يدعو للفخر والاعتزاز بفتيات الإمارات، وقدمت الجسمي الشكر للاعبات ولمدربة الفريق ربا حيلاني.