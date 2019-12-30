ذهبية للإمارات في الدواثلون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون، الإنجاز الجديد الذي حققه حمدان أحمد جبر في بطولة البحرين للدواثلون، حيث نال المركز الأول على مستوى الناشئين، والسادس في الترتيب العام للبطولة.

وأثنى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد الحاج على المواهب التي تزخر بها رياضة الترايثلون في دولة الإمارات ودورها في تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية.

بدوره، كشف البطل حمدان أحمد عن تطلعاته بأن يحافظ على ما تم إنجازه في البطولة الحالية والبطولات التي سبقتها بما يساهم برفع علم دولة الإمارات في المحافل الدولية، وأن يتمكن من التأهل للدورة الأولمبية 2024، مبيناً أن بطولة البحرين هي البطولة السابعة التي يحرز بها المركز الأول في عام 2019.