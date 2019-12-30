خلف الحبتور: ماراثون زايد رسالة محبة إلى العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب رجل الأعمال خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور الاستثمارية عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي شهدته الدورة السادسة للنسخة المصرية من ماراثون زايد الخيري التي أقيمت بمحافظة السويس، وأشاد بالتنظيم المصري للحدث والتعاون المثمر مع اللجنة العليا المنظمة برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي والسفارة الإماراتية بمصر وجهود السفير جمعة مبارك الجنيبي.

قال خلف الحبتور: «سعيد جداً برعاية مجموعة الحبتور لماراثون زايد بنسختيه في نيويورك وفي مصر، والرسالة الإنسانية التي يحققها باسم الإمارات إلى العالم، فهي رسالة محبة وتعاضد مع الدول التي يعقد فيها، وخصوصاً أنه يحمل اسم مؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، هذا إضافة إلى أن الماراثون يلعب دوراً مهماً للغاية في علاج مرضى الكلى».

وتابع بقوله: «أرى أن لهذه الأحداث الرياضية أهمية كبرى، إذ إنها تلعب دور السفير لدولة الإمارات إلى العالم، ومن جانبنا فإننا مستمرون بدعم هذا الحدث العالمي».

وأضاف الحبتور: «مثل هذا الحدث، لا بد أن يسارع الجميع بالتفاعل معه بالدعم، نظراً للرسالة الإنسانية التي يحملها، حيث يمثل وقفة في وجه المعاناة، كما أنه يحمل اسماً غالياً على قلب كل إماراتي، وهو المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي كان سباقاً إلى الخير في كل مكان، ويعرف القاصي والداني سجاياه، ووصلت أياديه البيضاء إلى بقاع الدنيا قاطبة».

وأشاد الحبتور بدور اللجنة المنظمة للماراثون برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، مؤكداً أن اللجنة اعتادت على تنظيم الأحداث والفعاليات الاستثنائية، متمنياً للحدث أن يواصل مسيرته ونجاحاته وعطاءاته في ساحات العمل الإنساني.

وكانت النسخة المصرية لماراثون زايد الخيري التي أقيمت الجمعة الماضي، حققت نجاحاً جماهيرياً وفنياً كبيراً في دورتها السادسة بالسويس، حيث توفرت لها كل أسباب النجاح التنظيمي والفني بفضل التنسيق الرائع بين الجانبين الإماراتي والمصري، وقد شهدت مشاركة نحو 20 ألف متسابق قدموا من مختلف محافظات مصر، وبرهنوا جميعاً على حبهم لزايد الوالد والرمز العربي الخالد بتحديهم للطقس البارد، حيث أشعلوا بحماسهم وإقبالهم جو السباق الذي طاف في شوارع المدينة من أمام المحافظة حتى خط النهاية على كورنيش المدينة.

وحسم لقب السباق المغربي «المحترف» هشام بلاني الذي أنهى مسافة السباق (8 كيلومترات) منفرداً على حساب المصري أحمد صابر بطل نسخة العام الماضي، وقبل المغربي عبدالصمد اليعقوبي، وفازت السودانية آمنة بخيت بلقب السيدات بعد منافسة صعبة مع المصريتين رحمة حسني ومريم ناصر.