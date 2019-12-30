شكرا لقرائتكم خبر عن سباق البوني للأطفال الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت اللجنة المنظمة للمهرجان باب التسجيل في سباق البوني للخيول القصيرة المخصص للأطفال ليقام عصر يوم الجمعة المقبل، وهو أحد السباقات المميزة الذي ينظم سنويا ويقام بطابع ترفيهي للأطفال عشاق رياضة القدرة، والذي يحظى بمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ويحرص سموه على استقبال الأطفال عند ختام كل مرحلة من مراحله.

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