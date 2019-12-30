محمد المري :الوصل دخل المباراة مهزوماً بسبب الاحتجاجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

احتفل شباب الأهلي بإنجاز بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، بعد فوزه على الوصل 35-32 في نهائي البطولة، على ملعب صالة نادي النصر أمس الأول، ونال لاعبو شباب الأهلي كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال لاعبو الوصل المركز الثاني والميداليات الفضية، ونال النصر المركز الثالث بعد الفوز على الشارقة.

أشاد اللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي بلاعبي فريق الرجال لكرة اليد، وقال: «ليس أمراً سهلاً أن يحصد الفريق بطولة كأس نائب رئيس الدولة، وهو يفقد 10 لاعبين من تشكيلته الأساسية».

وقال: «بالتركيز والعمل الجاد تستطيع أن تفعل كل شيء، وفي النهاية التوفيق من عند الله، نحن نجتهد لتوفير البيئة المناسبة لفرقنا حتى تحقق النتائج المرجوة، لم نحتج ولم نعلّق على الغيابات؛ لأن لاعبينا في المنتخبات الوطنية، وركزنا على اللعب بمن حضر وحققنا البطولة عن جدارة؛ لأن الهدف من المسابقات المحلية هو خدمة المنتخبات الوطنية، ونحن في نادي شباب الأهلي ندعم المنتخبات الوطنية بقوة».

وعن فريق الوصل، قال: «يعتبر من أفضل الفرق ولعب أمامنا كامل العدد، ولكن دخل المباراة مهزوماً بسبب الاحتجاجات والتصريحات التي سبقت المباراة».

وهنأ المري اللاعبين والجهازين الفني والإداري على هذا الإنجاز، متمنيا لهم التوفيق في كل البطولات المطروحة في ساحة التنافس، كما تمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق والسداد في مشواره الآسيوي.

من جانبه أرجع الدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، تفوق فريق اليد في المباراة النهائية إلى التناغم والانسجام الذي تعيشه الألعاب الجماعية في النادي، بفضل القيادة المميزة من اللواء محمد أحمد المري، الذي أخذ على عاتقه إعداد الفريق نفسياً بالوجود مع اللاعبين في التدريبات والاستماع إليهم، فضلاً عن حثه لهم على التركيز في الملعب والعمل على تقديم كل ما عندهم في النهائي وفي كل الاستحقاقات القادمة، إضافة إلى زرع الثقة في اللاعبين وتوفير كل متطلبات النجاح والاستقرار للفريق، وأيضاً معالجة كل شيء يتعلق بلاعبي الفريق.

وقال إن ماجد مصطفى أهلي مشرف الفريق أيضاً لعب دوراً مهماً في إعداد الفريق وكذلك الجهازين الفني والإداري، وقال: «حققنا البطولة عن جدارة ومازال الدوري والكأس في الملعب، وسيكون شباب الأهلي طرفاً في المنافسة على كل الألقاب المتبقية في ساحة التنافس، وثقتنا بفريقنا كبيرة لا تحدها حدود في ظل وجود الدعم الكبير من مجلس الإدارة والمتابعة من اللواء محمد أحمد المري، الذي يقف على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بفرق الألعاب الجماعية».

وعلق المدرب التونسي سامي السعيدي مدرب شباب الأهلي، وقال:«لقد وضعنا الثقة في اللاعبين الشبان وكسبوا الرهان، وأكد شباب الأهلي أنه دائماً بمن حضر، وسعادتنا كبيرة بمردود الفريق الذي يستحق كل الثناء والإشادة، شباب الأهلي سيكون منافساً على كل البطولات». وأضاف: «سعادتي كبيرة بحصد أول لقب في مسيرتي مع الفريق، وأتمنى أن يكون القادم أفضل. الصعود إلى منصات التتويج ليس غريباً على نادي شباب الأهلي الذي يمتلك كوكبة ممتازة من اللاعبين».

وعن بقية المسابقات أكد السعيدي أن شباب الأهلي طرف أصيل في كل البطولات، وقال: «هدفنا القادم هو الفوز في جميع مبارياتنا في الدوري، وأتوقع أن يختلف الدور الثاني عن الدور الأول في ظل العودة القوية للنصر».