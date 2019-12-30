شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاير للسيارات» ترعى سباق جميلتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رعت مجموعة الطاير للسيارات سباق كأس جميلتي للقدرة الذي أقيم أمس ورصدت 10 سيارات للفائزين العشرة الأوائل بالإضافة إلى العديد من الجوائز المميزة الأخرى.
وكانت مجموعة عزيزي رعت السباق الافتتاحي للمهرجان المخصص للسيدات، فيما رعت مجموعة مبادلة سباق اليوم الثاني الذي أقيم على كأس الإسطبلات الخاصة أمس الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر «الطاير للسيارات» ترعى سباق جميلتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.