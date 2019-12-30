«الطاير للسيارات» ترعى سباق جميلتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رعت مجموعة الطاير للسيارات سباق كأس جميلتي للقدرة الذي أقيم أمس ورصدت 10 سيارات للفائزين العشرة الأوائل بالإضافة إلى العديد من الجوائز المميزة الأخرى.

وكانت مجموعة عزيزي رعت السباق الافتتاحي للمهرجان المخصص للسيدات، فيما رعت مجموعة مبادلة سباق اليوم الثاني الذي أقيم على كأس الإسطبلات الخاصة أمس الأول.