كواترو يكسب ريجينال ويواصل وصافته لدوري الثانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف



عاد فريق مركز كواترو إلى سكة الانتصارات بعد فوزه الصعب على ريجينال بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية، ليعوض الخسارة في الجولة الماضية أمام الهلال يونايتد 2-3.

أقيمت المباراة أمام ريجينال بالملاعب الفرعية في استاد أبوظبي للكريكت وشهدت حماساً كبيراً بين لاعبي الفريقين، وبعد شوط أول سلبي نجح كواترو في الشوط الثاني في افتتاح التسجيل عبر البديل أوبينا، وتعرض كواترو لضربة بإصابة الهداف ماتياس، وقبل نهاية اللقاء نجح لاعب خط وسط كواترو إبراهيم شاهين في تسجيل الهدف الثاني.

ورفع البنفسجي رصيده للنقطة 15، خلف المتصدر فريق الفلاح الذي توقفت انتصاراته المتوالية بالتعادل مع فريق كلية الدار الجامعية 1-1، ليواصل الفلاح صدارة الدوري برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن كواترو الوصيف.

وبعد نهاية المباراة، عبر الكابتن خلفان حليس عن سعادته لعودة الفريق للانتصارات وقال: بحمد الله نجحنا في إعادة الفريق لوضعه الطبيعي بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية ورغم غياب أحد أهم لاعبي الفريق صامويل، فإن البديل أوبينا كان على قدر المسؤولية.