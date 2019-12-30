بيراميدز يتصدر إفريقياً بالعلامة الكاملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفرد بيراميدز المصري بصدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بفوزه المستحق على مضيفه ومواطنه المصري بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

سجل للفائز الغاني جون أنتوي (54) والبديل دودو الجباس (83)، وللخاسر البوركيني سعيدو سيمبوري (72 من ركلة جزاء).

ورفع بيراميدز الذي وضع قدماً في الدور ربع النهائي رصيده في صدارة مجموعته إلى 9 نقاط، في حين تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثاني.

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من جهة أخرى، أشعل الأهلي المنافسة في المجموعة الثانية «النارية» لدوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفي وليد سليمان (8 و69 من ركلة جزاء).

وتساوى الأهلي والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط لكل منها.

وحقق الوداد البيضاوي المغربي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، فوزه الأول في دور المجموعات بانتصاره الكبير على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 4-1، مستغلاً خسارة جاره اتحاد الجزائر الجزائري أمام ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي صفر-1 ضمن المجموعة الثالثة.