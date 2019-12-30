«رضا عبد العال» تعليقًا علي تغريمه «50 ألف جنيه» : ليه هو أنا بدرب برشلونة

سخر الكابتن "رضا عبد العال" المدير الفنى لبلدية المحلة، من العقوبة الموقعة عليه من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد أحداث ديربي المحلة الأسبوع الماضى والمقدرة بـ 50 ألف جنيه .
وقال "عبدالعال" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب " والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : لم أوجه أي شتائم إلى حكم اللقاء، وأن العقوبة التى وقعت من لجنة الانضباط “ظالمة”.
وتساءل عن سبب توقيع غرامة 50 ألف جنية عليه قائلا : "هو أنا بدرب برشلونة"، مؤكدا أنه تفاجأ بقرار طرده من قبل حكم المباراة.
وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف "رضا عبد العادل" لمدة أربع مباريات بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، بسبب طرده فى مباراة الديربي بين غزل المحلة والبلدية والتي أقيمت الأسبوع الماضي، بعد اعتراضه على محمود عاشور حكم مباراة
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