رسميا ديفيد مويس مديرًا فنيًا لوست هام

صرح نادي وست هام الإنجليزي عن استلام الاسكتلندي ديفيد مويس قيادة الفريق والذي تم التعاقد معه رسميا، بعد رحيل المدرب امانويل بليجيريني بسبب النتائج الغير مرضية للنادي.

فقد أصدر وست هام في بيانا رسميا اليوم يعلن به تولي ديفيد مويس تدريب الفريق بعقد مدته 18 شهرًا على أن يتسلم مهامه فورا من بداية مواجهة بورنموث القادمة والمقررة على ستاد لندن الأولمبي.

ومن جانبه عبر مويس عن ساعدته قائلًا: “من الرائع أن أعود.. أشعر بسعادة أنني عدت لبيتي، لقد افتقدت بشدة التواجد هنا لأنني استمتعت في تجربتي السابقة.”، حيث أن أخر تجربة لديفيد مويس بالتدريب خلال موسم 2017-2018 ولم يعمل منذ هذا التاريخ ليعود من جديد من خلال الفريق اللندني.