مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين بالبريميرليج

استطاع فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على حساب شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، باللقاء الذي اقيم بينهم مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وقد أحرز أجويرو هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 53، كما حقق الهدف الثاني للفريق دي بروين في الدقيقة 82 والذي ساعد على تقدم مانشستر سيتي.

وبهذا الفوز استطاع مانشستر سيتي من رفع رصيده من النقاط إلى 41 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز واصبح خلف ليستر سيتي الوصيف بفارق نقطة واحدة، فيما ظل شيفيلد في المرتبة الثامنة وتجمد رصيده عند 29 نقطة.

وقد دخل مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل ضم كلا من: برافو، فيرناندينيو، ووكر، رودريجو، جارسيا، زينتشينكو، دي بروين، بيرناردو، سترلينج، محرز، أجويرو.