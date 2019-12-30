الأهلي يكشف عن تفاصيل إصابة سعد سمير

كشف النادي الأهليعن تفاصيل إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق، بشكل رسمي والتي تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، والتي غادر المبارة مبكرا بسببها.

حيث صرح طبيب النادي الأهلي خالد محمود عبر الموقع الرسمي للنادي بأن “سعد سمير أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس”، وأنه سيجري عملية حراحية خلال الأيام القادمة، أما عن عودة اللاعب لتدريبات الفريق فقد أكد “سيتم تحديد موعد عودة سعد سمير للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب في الفترة المقبلة”.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي قد انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 2-0 بالجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.