الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة مصر المقاصة بالدوري الممتاز

اجتمع المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر بلاعبي الفريق قبل المران الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، والقي رنيه خلال الاجتماع محاضرة فنية للاعبين استعداداً لمباراة مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري الممتاز، كما شهد مران اليوم جلسة بين فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق للتنسيق للمرحلة المقبلة.

حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره مصر المقاصة يوم الأربعاء القادم، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، وقد أدي الفريق تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي الذين شاركوا في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، وخلال المران أصيب اللاعب عمار حمدي في وجه القدم، وغادر التدريب.