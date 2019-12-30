النشرة الرياضية..ليفربول يواصل التربع على قمة بريميرليج..وبيراميدز يفك عقده المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

زوار الخليج 365 نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 29 ديسمبر 2019.

بعد ثلاثية وولفرهامبتون.. سيتي يعود لطريق الانتصارات بضرب شيفيلد

استعاد فريق مانشستر سيتي طريق الانتصارات محليًا بالفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في لقاء جاء على ملعب "الاتحاد" ضمن المرحلة 20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويست بروميتش يخسر أمام ميدلزبرة بمشاركة حجازي

خسر فريق ويست بروميتش، المحترف ضمن صفوفه المدافع أحمد حجازي، أمام ميدلزبرة بهدفين دون رد في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ25 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

بيراميدز يفك عقده المصري ويحقق فوزه الأول بعد 8 مواجهات

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على المصري، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

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عودة البلوز.. تشيلسي يضرب آرسنال في ديربي لندن

عاد فريق تشيلسي في النتيجة أمام آرسنال ليحقق فوزًا قاتلاً بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "الإمارات" ضمن قمة الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

بشق الأنفس.. ليفربول يواصل التربع على قمة بريميرليج بالفوز على وولفرهامبتون

حقق فريق ليفربول فوزًا بشق الأنفس بهدف دون رد على حساب وولفرهامبتون في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من منافسات الدوري الإنجليزي.

على طريقة رمضان صبحي.. ناشئ الأهلي يقف على الكرة في قمة الزمالك (فيديو)

شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 قيام محمد فخري لاعب الفريق الأحمر بالوقوف على الكرة خلال مباراة القمة والتي جاءت من الأسبوع الـ19 من بطولة الجمهورية.

مدرب أسوان يعلن استقالته على الهواء قبل مواجهة الزاملك

أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي أسوان استقالته من مهمته، وذلك بعد التعادل بهدف لمثله أمام طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري الممتاز.