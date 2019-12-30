الإسماعيلي يوضح لمصراوي موقفه من رحيل باهر المحمدي في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

كشف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، موقفه من رحيل المدافع باهر المحمدي عن الفريق، في ظل تلقى اللاعب العديد من العروض خلال الفترة الماضية.

وقال ابراهيم فارس عضو مجلس الإدارة في تصريحات لمصراوي:" ليس لدينا نية على الإطلاق للاستغناء عن باهر المحمدي خلال الفترة المقبلة ".

وأضاف، أن الفريق لديه العديد من المنافسات سواء المحلية أو الخارجية ولا يوجد لديه نيه في رحيل أي لاعب.

وأوضح، أن الإسماعيلي ينافس على لقب البطولة العربية إضافة إلي بطولة كأس مصر كما يسعى للعودة إلي مكانة الفريق الطبيعية في جدول الدوري.

Advertisements

وأتم:" إدارة الإسماعيلي ليس لديها أي نية للتفريط في لاعب من الركائز الأساسية بالفريق ورحيله يعد امرًا مستحيلا".

ومن جانبه أكد باهر المحمدي مدافع النادي الإسماعيلي، أنه يمتلك عروضًا للرحيل عن فريقه خلال الفترة المقبلة، من بينها أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأشار باهر في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أنه يرغب في الرحيل عن صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار إلى أن لديه عرضين للرحيل في يناير القادم، أحدهما من أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والآخر من نادِ خليجي.