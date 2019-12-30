أهداف الأحد.. ليفربول يتخطى وولفرهامبتون بهدف.. وثنائية تشيلسي أمام آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 29 ديسمبر 2019، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي هدف مباراة ليفربول ووولفرهامبتون أهداف مباراة تشيلسي وآرسنال Advertisements الكونفدرالية أهداف مباراة بيراميدز والمصري الدوري المصري أهداف مباراة اسوان وطلائع الجيش

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