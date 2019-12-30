باهر المحمدي يكشف حقيقة رحيله عن الإسماعيلي في يناير المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تحدث باهر المحمدي مدافع النادي الإسماعيلي، عن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، وحقيقة رغبته في الرحيل عن النادي.
وقال باهر في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إنه يمتلك عروضًا للرحيل عن فريقه خلال الفترة المقبلة، من بينها أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وأوضح، أنه يرغب في الرحيل عن صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتابع: "لدي عرضين للرحيل في يناير القادم، أحدهما من أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والآخر من نادِ خليجي".
وأكمل: "سأرحل عن الإسماعيلي في شهر يناير، الاحتراف سيكون مفيد لي وللفريق وكذلك لمنتخب مصر، وخروجي عن طريق الدراويش شيء جيد للفريق".
واختتم: "سني ما زال صغيرًا واحتاج لخوض هذه التجربة حاليًا، واحتاج لدعم الجميع من أجل النجاح بها".
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