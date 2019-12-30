محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): أعلن نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم الأحد، برومو قناة النادي الجديدة والتي كان وعد بها رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور. وظهر مرتضى منصور في برومو قناة النادي الجديدة حيث أشار في وقت سابق أنه سيقدم برنامجًا أسبوعيًا يوم الجمعة. برومو القناة شهدت ظهور الثنائي حازم إمام وكريم حسن شحاتة رغم الخلاف السابق مع مرتضى منصور. Advertisements شخصيات رياضية أخرى ظهرت في قناة الزمالك من خلال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي وطارق يحيى وسامي الشيشيني. وظهر مدحت عبد الهادي وأحمد عبد الحليم وأيمن عبد العزيز بجانب جمال الغندور والإعلامي شادي عيسى وأحمد جمال ونيرة عيسى وفرح علي. ومن المقرر أن تظهر قناة الزمالك قريبًا بحسب ما تم الإعلان عنه في البرومو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم الخلاف مع مرتضى.. ظهور حازم وكريم شحاتة في برومو قناة الزمالك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.