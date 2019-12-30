شاهد.. باهر المحمدي: جمهور الإسماعيلي نسى اللي عملته عشانهم

شن باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي هجومًا على بعض جماهير الدراويش بسبب إنتقادة له الفترة الأخيرة.

وقال باهر خلال مداخلة تلفزيونية "جمهور الإسماعيلي انا واحد منهم ، ودائمًا بكون تحت ضغط والناس شايفة ان الشارة كبيرة عليا، مفيش لعيب

كبير على النقد بس جمهور الإسماعيلي بينسا اللي عملته عشانهم".

وأضاف باهر قائلًا :"جمهور الاسماعيلي كان عاملني بطل قومي وعمي مات مروحتش الجنازة ولا العزاء ولعبت ماتش الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية وتحاملت علي

نفسي ".

وواصل المحمدي قائلًا :"تم توجيه السباب لوالدتي وأهلي، محدش يستحمل دا، وفية حملة منهجة عليا، اسماعيلية كانت عملاني بطل قومي من سنتين وحاليًا بيشتموني" .

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وأختتم قائد الدراويش قائلًا " أنه يوجد العديد أيضًا من جماهير الدراويش تستحق الشكر وخاصتًا بعد مساندتهم للفريق في أمام الاتحاد السكندري وزحفهم وراهم إلى الإسكندرية لدعمهم الإسماعيلي".

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