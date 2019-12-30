شاهد.. باهر المحمدي يطالب الإسماعيلي بالموافقة على الرحيل

حرص باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على شكر زملائه والجميع داخل النادي والجماهير على مباراة الاتحاد السكندري بعد الفوز بهدف نظيف ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية في البطولة العربية .

وأكد اللاعب قائلا " الاتحاد السكندري فريق كبير واللاعيبة كانت رجالة وقدرنا نكسب، البطولة العربية

مختلفة عن الدوري وعملنا اللي علينا " .

وتابع المحمدي أنه تلقى عرضين كبيرين من فريق يشارك في دوري أبطال أوربا وفريق آخر خليجي ، واحد على سبيل البيع والآخر على سبيل الإعارة .

وقال اللاعب إنه يتمنى موافقة مجلس

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إدارة النادي الإسماعيلي على الإحتراف وقبول عرض من تلك العرضين، مشيرا إلى ان الإحتراف حق مشروع لكل لاعب .

وأكد باهر المحمدي أنه تلقى عروض أضعاف ما تلقى حاليا عقب بطولة الأمم الإفريقية وأنه تحدث وقتها مع إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ولكنه رفض فكرة رحيل اللاعب قائلا له ان النادي الإسماعيلي يحتاج لخدماته، وقال اللاعب "أحترمت رغبته بالبقاء" .

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