حرص باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على شكر زملائه والجميع داخل النادي والجماهير على مباراة الاتحاد السكندري بعد الفوز بهدف نظيف ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية في البطولة العربية .
وأكد اللاعب قائلا " الاتحاد السكندري فريق كبير واللاعيبة كانت رجالة وقدرنا نكسب، البطولة العربيةمختلفة عن الدوري وعملنا اللي علينا " .
وتابع المحمدي أنه تلقى عرضين كبيرين من فريق يشارك في دوري أبطال أوربا وفريق آخر خليجي ، واحد على سبيل البيع والآخر على سبيل الإعارة .
وقال اللاعب إنه يتمنى موافقة مجلس
وأكد باهر المحمدي أنه تلقى عروض أضعاف ما تلقى حاليا عقب بطولة الأمم الإفريقية وأنه تحدث وقتها مع إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ولكنه رفض فكرة رحيل اللاعب قائلا له ان النادي الإسماعيلي يحتاج لخدماته، وقال اللاعب "أحترمت رغبته بالبقاء" .
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. باهر المحمدي يطالب الإسماعيلي بالموافقة على الرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.