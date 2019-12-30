

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة خبر اختيار ثريا محمد لاعبة منتخب مصر والنادي الأهلي ضمن أفضل ١٠ لاعبات لكرة السلة 3x3 في العالم بسعادة بالغة حيث أن إختيارها يُعد مصدر فخر لكرة السلة المصرية.

ويؤكد مجلس الإدارة أن اختيار ثريا محمد يضاف إلى إنجازات كرة السلة المصرية المشرفة في عام ٢٠١٩.

وشهد 2019 تحقيق إنجازات كبيرة، لكرة السلة المصرية، أبرزها تأهل منتخب الناشئين "بطل إفريقيا" والناشئات "الوصيف" تحت 17 سنة، للمشاركة في بطولة العالم برومانيا بالنسبة للناشئين، وبلغاريا للناشئات.

كذلك كان تحقيق الإنجاز الكبير على مستوى منافسات 3/3، وسيطرة مصر على اللعبة بالتتويج ببطولات الرجال والناشئين والناشئات تحت 18 سنة، وتأهل منتخبي 18 و23 سنة للآنسات، للمشاركة في بطولتي العالم بالمجر والصين، و أيضا اختيار مدحت وردة اسطورة السلة المصرية

المصرية.ويؤكد مجلس الإدارة أن اختيار ثريا محمد يضاف إلى إنجازات كرة السلة المصرية المشرفة في عام ٢٠١٩.وشهد 2019 تحقيق إنجازات كبيرة، لكرة السلة المصرية، أبرزها تأهل منتخب الناشئين "بطل إفريقيا" والناشئات "الوصيف" تحت 17 سنة، للمشاركة في بطولة العالم برومانيا بالنسبة للناشئين، وبلغاريا للناشئات.كذلك كان تحقيق الإنجاز الكبير على مستوى منافسات 3/3، وسيطرة مصر على اللعبة بالتتويج ببطولات الرجال والناشئين والناشئات تحت 18 سنة، وتأهل منتخبي 18 و23 سنة للآنسات، للمشاركة في بطولتي العالم بالمجر والصين، و أيضا اختيار مدحت وردة اسطورة السلة المصرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة: اختيار ثريا محمد ضمن أفضل 10 لاعبات يضاف لانجازات 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.