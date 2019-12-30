أمرت النيابة العامة بحبس مدربى رفع الاثقال 15 يوم على ذمة التحقيقات بسبب تهم اختلاس واهدار بالمال العام وتزوير فى محرارات رسمية.
وتم اخلاء سبيل رئيس الاتحاد وامين الصندوق على ذمة التحقيقات
كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراراً بتحويل مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، والجهاز الطبى والإدارى للنيابة العامة بناءً على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق فى أزمة المنشطات من قبل وزير الرياضة والتى بدأت تحقيقاتها منذ شهر أكتوبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر حبس مدربي رفع الأثقال على ذمة التحقيقات في تهم إهدار المال العام والتزوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.