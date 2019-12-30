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حبس مدربي رفع الأثقال على ذمة التحقيقات في تهم إهدار المال العام والتزوير

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أمرت النيابة العامة بحبس مدربى رفع الاثقال 15 يوم على ذمة التحقيقات بسبب تهم اختلاس واهدار بالمال العام وتزوير فى محرارات رسمية.
وتم اخلاء سبيل رئيس الاتحاد وامين الصندوق على ذمة التحقيقات

فى الاضرار العمدي بالمال العام على اثر البلاغ الذى تقدم به الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذللك بعد تجميد الاتحاد وايقافه من قبل الاتحاد الدولى للمنشطات.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراراً بتحويل مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، والجهاز الطبى والإدارى للنيابة العامة بناءً على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق فى أزمة المنشطات من قبل وزير والتى بدأت تحقيقاتها منذ شهر أكتوبر الماضي.

 

 

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