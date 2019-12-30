الإسماعيلي مواليد 99 يخسر أمام إنبي في دوري الجمهورية للقدم

خسر فريق الإسماعيلي مواليد 99 أمام إنبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت عصر اليوم علي الملعب الفرعي بنادي القناة في الأسبوع التاسع عشر من بطولة دوري الجمهورية. بهذه النتيجة يتوقف رصيد الفريق عند 36 نقطة بالمركز الثاني. بدأ الدراويش اللقاء بتشكيل ضم … حارس مرمى .. كمال السيد Advertisements فى الدفاع .. محمد مصيلحي، محمد عمار، عمر هنيدي، محمد ناصر فى الوسط .. محمد الضرف، محمد سليمان، محمد عبد السميع، إبراهيم حسن، عصام مرزوق. فى الهجوم .. جمال خالد ايتو ويقود الفريق فنيا .. اسلام كاظم و غريب فتحي مدربين ، أحمد عبده مدرب حراس مرمي ، محمد صالح إداري ، باسم فتحي اخصائي علاج طبيعي.

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