مانشستر سيتي يستعيد توازنه بفوز شاق على شيفيلد

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بفوزه الصعب بثنائية نظيفة على شيفيلد يونايتد، اليوم الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



سجل سيرجيو أغويرو (52) وكيفن دي بروين (82) ثنائية مانشستر سيتي.



بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول ونقطة خلف ليستر سيتي الثاني.



كما بات مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أسرع مدرب يحقق 100 فوز في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ حقق انتصاره الـ 100 بعد 134 مباراة في الدوري مع سيتي.



ضغط بطل الموسمين الماضيين في الشوط الأول على مرمى ضيفه من دون أن ينجح في هز الشباك، فيما اعتمد شيفيلد على الهجمات المرتدة وقد نجح من إحداها في التسجيل عبر مهاجمه الفرنسي ليس موسيه، إلا أن الحكم استعان بتقنية المساعدة بالفيديو "VAR" للتأكد من وضعية تسلل لصاحب الهدف (28).



في الشوط الثاني تدخل الـ "VAR" مجدداً لاحتساب الهدف الذي سجله مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو العائد من الإصابة من تسديدة قوية، بعدما اصطدمت الكرة بقدم الحكم وتحولت إلى الممرّر البلجيكي كيفن دي بروين (52)، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني بتمريرة من الجزائري رياض محرز (82).





المصدر: بي إن سبورت

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