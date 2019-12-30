رياضة | مان سيتي ضد شيفيلد.. جورديولا يدخل تاريخ الدوري الانجليزي







حقق نادي مانسشتر سيتي فوزا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.