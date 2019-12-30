رياضة | ترتيب مجموعات الكونفيدرالية بعد انتهاء الجولة الثالثة



اختتمت مساء الأحد 29 ديسمبر 2019، منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الحالي 2019 / 2020، حيث أقيمت 8 مباريات قوية في مختلف ملاعب القارة السمراء، بين الأن

دية الـ16 المشاركة بالبطولة القارية، وأبرزها كانت المواجهة القوية التي جمعت فريقي بيراميدز والمصري البورسعيدي والتي انتهت بخسارة الأخير بهدفين مقابل هدف في المجموعة الأولي.