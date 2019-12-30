رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم|طلب مفاجئ من زيدان.. الدبابة على أبواب الريال.. وطعنة بيريز القاتلة لزيزو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم|طلب مفاجئ من زيدان.. الدبابة على أبواب الريال.. وطعنة بيريز القاتلة لزيزو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 29 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها قرار إدارة الملكي ببقاء نجم الفريق الكولومبي خيمس رودريجيز وعدم إعارته في يناير المقبل.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يحسم مصير نجمه

أفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد يريد استمرار رودريجيز ولا يفكر المسؤولون في رحيل اللاعب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يأمل في أن يظهر رودريجيز قدراته في الدور الثاني من الموسم خاصة أنه يدخل ضمن خطط زيدان لهذ االموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز سيحصل على فرصة جديدة خلال عام 2020 بعد أن أنهكته الإصابات منذ بداية الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز يغيب عن ريال مدريد للإصابة منذ 22 أكتوبر الماضي إلا أنه عاد للتدريبات في 19 ديسمبر الجاري ومن المتوقع أن يشارك أمام خيتافي في الدوري الإسباني.

- زيدان يقرر بقاء نجم الملكي

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لا يرغب في الاستغناء عن النجم الكولومبي وذلك عكس ما يتردد في مختلف وسائل الإعلام.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من عودته لمعقل الميرينجي في الميركاتو الصيفي الأخير عقب نهاية إعارته مع بايرن ميونخ، إلا أن رودريجيز قضى معظم أوقات الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي في منافسة مع لعنة الإصابات.

ولم يشارك صاحب الأهداف السينمائية في المباريات منذ الـ22 من أكتوبر الماضي، ومع ذلك، أكد الملكي أن النية داخل مجلس الإدارة تتجه لخيار الإبقاء عليه لموسم آخر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي سيمنحه فرصة جديدة للتعبير عن نفسه في عام 2020 وذلك بمد عقده لموسم آخر على أمل أن يستعيد بريقه ومستواه المعروف عنه.

نشرة ريال مدريد

- فالفيردي : لا أريد اللعب لنادي غير ريال مدريد

أعرب الأورجوياني فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد عن سعادته في صفوف الملكي وأكد أنه لا يرغب في اللعب لنادي غير ريال مدريد.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة ABC الإسبانية: " الاستمرار مع ريال مدريد لعدة سنوات هو حلمي، أريد أن أكون هنا طوال حياتي المهنية ولا ألعب لناد غير ريال مدريد”.

واختتم فالفيردي تصريحاته قائلا: "أحب ريال مدريد وأعتبر هذا المكان بيتي، وأريد أن أحقق جميع الألقاب من أجل هذا الجمهور العظيم".

وتمكن فالفيردي من حجز مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد بسبب إعارة داني سيبايوس إلى آرسنال وتراجع مستوى لوكا مودريتش بالإضافة إلى فشل النادي في ضم الثلاثي بوجبا وفان دي بيك وكريستيان إريكسن.

أخبار ريال مدريد

- نجم ريال مدريد السابق : فوز الملكي بالدوري يعتمد على ميسي

أعرب فرناندو مورينتس سفير الدوري الإسباني عن أمله في فوز ناديه السابق ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم بعد معاناته في آخر موسمين في إنهاء البطولة في المركز الثالث خلف كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وقال مورينتس في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية:" قلبي يخبرني أن ريال مدريد سيفوز بالدوري الإسباني لكن الأمر يعتمد في الأساس على ليونيل ميسي".

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وأضاف:"قبل رحيل كريستيانو رونالدو كانت الكفة متساوية في كل شيء لكن دعونا ننتظر ما سيحدث في فبراير، حيث ستظهر شخصية الفريق الأكثر استعدادًا للذهاب بعيدًا".

وتابع:" لدينا العديد من المدربين الجيدين في كرة القدم الإسبانية ونشاهد ذلك في البطولة".

- بزوغ نجم مبابي يدفع نيمار لمغادرة باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن النجم الفرنسي الدولي ولاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي بات هو االنجم الأول للفريق الباريسي في الوقت الحالي.

ولم تقتصر نجومية مبابي على الملعب فقط، بل امتدت لخارج الملعب، حبث أصبح يتصدر المشهد الاريسي في جميع الإعلانات والصور المتخذة خارج الميدان.

وأدى إنفجار النجم الفرنسي الشاب مع باريس منذ قدومه من موناكو، لخفوت نجم نيمار، ليتحول البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً لنجم ثانوي في ملعب حديقة الأمراء.

وأضافت سبورت، أن هناك صوراً معلقة على جدران النادي، يتصدر من خلالها مبابي المشهد، بينما يتواجد نيمار خلفه في دور ثانوي.

كما يستحوذ مبابي على معظم الإعلانات والصور، حيث ترى إدارة النادي العاصمي من خلاله نجم الفريق في المستقبل.

وستسعى إدارة باريس سان جيرمان لتأمين بقاء مبابي في الفريق، ودحض محاولات ريال مدريد لضمه، في المقابل قد تسمح برحيل نيمار الصيف المقبل لفريقه السابق برشلونة.

آخر أخبار ريال مدريد

- قاهر مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن نادي ريال مدريد يستهدف الحصول على توقيع أداما تراوري جناح وولفرهامبتون الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أن تراوري لاعب وولفرهامبتون الحالي هو اللاعب الجديد الذي وضعه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لقائمة الصفقات المنتظرة في الميرينجي.

وتابع الموقع، أن أداما تراوري هو اللاعب الجديد الذي أصبح على جدول أعمال ريال مدريد لتدعيم الخط الهجومي في الفترة المقبلة، بعد أن ظهر اللاعب الإسباني بشكل مميز للغاية في آخر مباريات وولفرهامبتون بالبريميرليج خاصة بعدما قهر كتيبة بيب جوارديولا، مسجلًا هدف وصنع آخر خلال فوز ضد المان سيتي 3-2.

- زيدان يطلب صفقة جديدة من بيريز

طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني صفقة من بيريز رئيس النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني ، أن زيدان طلب من بيريز التعاقد مع فران توريس مهاجم فريق فالنسيا البالغ من العمر 19 عاما في الصيف المقبل.

واضاف الموقع، أن ريال مدريد قد يواجه صعوبة في التعاقد مع فران توريس مهاجم فالنسيا بسبب رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب بعدما لفت الأنظار في الليجا هذا الموسم.

- ريال مدريد يقضي على حلم زيدان

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني حلم زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في ضم بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية، عن أن تكهنات رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد ظهرت مرة أخرى لكن مسئولي ريال مدريد أخبروا المدرب زين الدين زيدان أنهم غير مستعدين لتمويل صفقة بوجبا.

وأشار إلى أن ريال مدريد غير مستعد لدفع ما يقرب من 130 مليون إسترليني، لضم لاعب ينتهي عقده في يونيو 2021.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن فيدي فالفيردي هو مستقبل خط الوسط في النادي الملكي بدلًا من ضم بوجبا.