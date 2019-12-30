رياضة | أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد فوزه بجائزة غلوب لكرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد فوزه بجائزة غلوب لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مهاجم يوفنتوس والهداف التاريخي لريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة "جلوب سوكر" الإماراتية، كأفضل لاعب في العالم للعام 2019، ليحتفظ صاروخ ماديرا، كما يُلقب، باللقب للمرة الرابعة تواليا، بعد سابق حصده إياه أعوام 2016، 2017 و2018.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر تويتر: "يُشرفني أن أتحصل مرة أخرى على جائزة غلوب لكرة القدم! لحظة عاطفية للغاية بالنسبة لي لتقاسم هذه الجائزة مع عائلتي ممتن لهذه الضيافة ، أراك قريباً دبي! "

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وتفوق رونالدو في سباق الفوز بجائزة العام الحالي 2019 على كل من الأرجنتيني ليونيل مسي ، الهولندي فيرجيل فان دايك ، والمصري محمد صلاح .

وقدم رونالدو مستويات طيبة على مدار العام 2019، توجه بالفوز بلقب الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس، حيث تمكن النجم السابق لمانشستر يونايتد من حصد جائزة اللاعب الأفضل في المسابقة الموسم الماضي.

وأنهى رونالدو 2019 مُسجلا لما مجموعه 39 هدفا بمختلف المسابقات، رفقة يوفنتوس ومنتخب البرتغال، لينهي صاحب 34 عاما العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وفي رصيده 555 هدفا.