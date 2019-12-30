الامارات | كولينا يحاضر بالحكام ويسلمهم الشارات الدولية 2020

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم اجتماعاً مهماً عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة الحكم الدولي السابق علي حمد، إذ يعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة منذ إعادة تشكيلها أخيراً.
وينتظر أن يناقش الاجتماع العديد من الأمور المتعلقة بجهاز التحكيم وتهيئة البيئة الملائمة لقضاة الملاعب لأداء دورهم على أكمل وجه، ويعقب الاجتماع قيام الحكم الدولي السابق الإيطالي كولينا إلقاء محاضرة على قضاة الملاعب عند الساعة السادسة مساء، يعقبها تسليم الحكام الدوليين الشارات الدولية في التحكيم لعام 2020.
يُذكر أن قائمة الحكام الدوليين للساحة تضم كلاً من: محمد عبدالله حسن، عمار الجنيبي، عادل النقبي، عمر آل علي، يعقوب الحمادي، بالإضافة الى الحكام المساعدين: محمد أحمد يوسف، حسن المهري، أحمد الراشدي، جاسم عبدالله، مسعود حسن، سبت عبيد، زايد داوود، جمعة المخيني وعلي النعيمي.
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