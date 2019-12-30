الامارات | محمد بن راشد يشهد سباق كـأس «جميلتي للقدرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد سباق كـأس «جميلتي للقدرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق كأس «جميلتي للقدرة» لمسافة 120 كيلومتراً، في اليوم الثالث لـ«مهرجان محمد بن راشد للقدرة»، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 202 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة.

وتابع سموّه فوز الفارس عبدالله العامري بكأس السباق على صهوة الفرس «مزيونة»، المملوكة إلى «إسطبلات إف 3»، بينما جاء في المركز الثاني الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الفرس «فريدة»، المملوكة إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد صالح العطاس على صهوة الفرس «راية»، المملوكة إلى «إسطبلات الوثبة».

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وفي مراحل السباق، تصدّر الفارس العُماني سعيد البلوشي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، على صهوة الفرس «إتش إتش ميرنا»، المملوكة إلى «إسطبلات الأجيال 2»، مسجلاً زمناً قدره 1:26:52 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس راشد حمود الجنيبي على صهوة الفرس «رغد»، المملوكة إلى «إسطبلات الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 1:27:14 ساعة، وتبعته في المرتبة الثالثة الفارسة الفرنسية تيفاني نيكولاس على صهوة الفرس «كاستليبار موراسكا»، المملوكة إلى «إسطبلات سيح السلم للقدرة»، مسجلة زمناً قدره 1:27:37 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس منصور خميس على صهوة الفرس «بيردبيرغ»، المملوكة إلى «إسطبلات دباوي»، مسجلاً زمناً قدره 1:27:42 ساعة، وحلّ خامساً الفارس علي عبدالرحمن الزرعوني، على صهوة الفرس «كيرالفا»، المملوكة إلى «إسطبلات البوادي»، مسجلاً زمناً قدره 1:27:54 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، حافظ الفارس سعيد البلوشي على موقعه في الصدارة، مسجلاً زمناً قدره 2:45:50 ساعة، كما تقدم الفارس منصور خميس من المركز الرابع إلى الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 2:45:59 ساعة، بينما تراجع وصيف المرحلة الأولى الفارس راشد حمود الجنيبي إلى المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 2:46:00 ساعة، وتراجعت الفارسة الفرنسية تيفاني نيكولاس من المركز الثالث إلى الرابع، مسجلة زمناً قدره 2:46:14 ساعة، بينما صعد الفارس محمد صالح العطاس من المركز الثامن إلى الخامس على صهوة الفرس «رايا»، المملوكة إلى «إسطبلات الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 2:46:24 ساعة.

في المقابل، شهدت المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً تغييرات كبيرة في سباق الصدارة، بعدما قفز الفارس أحمد يوسف البلوشي من المركز الثامن إلى الأول على صهوة الفرس «غينينا»، المملوكة إلى «إسطبلات ند الشبا للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 3:51:00 ساعات، كما تقدم الفارس عبدالله العامري من المركز السابع إلى الوصافة على صهوة الفرس «مزيونة»، المملوكة إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 3:51:25 ساعات، وصعدت الفارسة نسرين خسرو من المركز الـ18 إلى الثالث على صهوة الفرس «سفيرة»، المملوكة إلى «إسطبلات سيح السلم»، مسجلة زمناً قدره 3:51:48 ساعات، وجاءت في المركز الرابع الفارسة الأرجنتينية ديانا ياميلا متقدمة من المركز الـ15 على صهوة الفرس «غينسيس»، المملوكة إلى «إسطبلات الريف عجبان»، مسجلة زمناً قدره 3:52:04 ساعات، بينما تراجعت الفارسة الفرنسية تيفاني نيكولاس من المركز الرابع إلى الخامس، مسجلة زمناً قدره 3:52:12 ساعات.