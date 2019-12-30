الامارات | شباب الأهلي يتصدر «كاراتيه نجوم المستقبل»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتصدر «كاراتيه نجوم المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت يوم الجمعة الماضي بطولة الدولة لنجوم المستقبل الرابعة المؤهلة إلى الانضمام للمنتخبات الوطنية للأشبال والفتيات والرجال والسيدات، والتي أقيمت بصالة المزهر الرياضية بدبي، من عمر 10 سنوات إلى فوق 18 سنة.
تصدر نادي شباب الأهلي البطولة في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، بعد أن جمع 25 ميدالية ملونة (10 ذهبيات، فضيتان، 13 برونزية)، وحل نادي الذيد ثانياً بـ16 ميدالية (أربع ذهبيات، أربع فضيات، ثماني برونزيات)، وجاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً بـ20 ميدالية (ثلاث ذهبيات، سبع فضيات، 10 برونزيات).
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