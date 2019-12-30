الامارات | يوفانوفيتش يكشف خطته لتجهيز المنتخب اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفانوفيتش يكشف خطته لتجهيز المنتخب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً بمقره في دبي عند الساعة الـ12 ظهر اليوم لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني الأول الصربي إيفان يوفانوفيتش، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها المدرب لوسائل الإعلام، على الرغم من مرور أسبوع من إعلان اللجنة الانتقالية للاتحاد التعاقد رسمياً معه منذ 22 الجاري.

وينتظر أن يستعرض المدرب خطة عمله وبرنامجه لقيادة المنتخب خلال المرحلة الجديدة وطموحاته مع كرة الإمارات.

من جانب آخر، تعقد لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم عند الساعة الثانية ظهر اليوم بمقر الاتحاد في دبي، اجتماعاً مهماً لبحث العديد من الملفات المهمة من بينها برنامج إعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة خصوصاً على صعيد المنتخبين الأول والأولمبي، إذ يستعد المنتخب الأول لخوض مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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وسيخوض الأبيض أربع مباريات أمام ماليزيا في الإمارات 26 مارس المقبل، وأمام إندونيسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا 31 من الشهر ذاته، ويلتقي أيضاً نظيره منتخب تايلاند في الرابع من يونيو المقبل في الإمارات، ويختتم المنتخب مشواره في هذه التصفيات بلقاء منتخب فيتنام في الإمارات بالتاسع من يونيو 2020.

وينتظر أن يقدم يوفانوفيش أمام اللجنة خطة متكاملة عن تجهيز المنتخب، تتعلق بالمتطلبات الخاصة بالمرحلة الجديدة وكيفية تجاوزها من الجوانب كافة.

وبدأ يوفانوفيتش مهمته الجديدة في تدريب المنتخب بمشاهدة عدد من المباريات خلال البطولات المحلية، وظهر لأول مرة في المدرجات خلال مباراة الشارقة وحتا الأخيرة ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، إذ قام المدرب بمشاهدة مستويات اللاعبين تمهيداً لاختيار قائمة المنتخب الجديدة وفقاً لمشاهداته لأداء اللاعبين مع فرقهم، سواء في مباريات دوري الخليج العربي أو كأس رئيس الدولة.

في الجانب الآخر، فإن لجنة المنتخبات يتوقع أن تبحث خلال اجتماعها أيضاً البرنامج الكامل لإعداد المنتخب الأولمبي استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في تايلاند الشهر المقبل المؤهلة بدورها الى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020، علماً أن المنتخب الأولمبي يلعب ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن.