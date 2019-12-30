الامارات | كايزر: الجزيرة لا يفكر في المركز الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: الجزيرة لا يفكر في المركز الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إن «فريقه الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بـ23 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن شباب الأهلي المتصدر، لا يفكر حالياً في الصراع على المركز الأول، وإن هدفهم في الوقت الحالي هو المنافسة على اللقب لكن خطوة بخطوة».

وأثني كايزر على الأداء الذي قدمه لاعب الفريق، المغربي، مراد باتنا، بعد مشاركته في الشوط الأول خلفاً للمهاجم زايد العامري ومساعدته للفريق في تسجيل الهدفين، وقال في المؤتمر الصحافي، عقب الفوز 2-1 أمام مستضيفه بي ياس، أول من أمس، ضمن الجولة 11: «مراد قدم مستوى جيداً خلال المباراة، لقد غاب لفترة بسبب الإصابة، لكنه عاد الآن لمساعدة الفريق من خلال تقديم مستويات جيدة».

في المقابل، أظهر مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، عدم رضاه للخسارة التي تعرض لها فريقه، مشيراً إلى أن الخبرة لم تساعد لاعبيه، وأن البعض منهم وقع في الأخطاء على مدار شوطي اللقاء.